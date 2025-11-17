Jordy Wilken wint korte tweester in Le Pouget

Petra Trommelen
Jordy Wilken, hier met Champ van't Vhij. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Dit seizoen verliep al veelbelovend, maar in hun laatste wedstrijd van het seizoen kwamen ze écht tot scoren. In de korte tweester in het Franse Le Pouget trokken Jordy Wilken en de pas zevenjarige Diarado-zoon Darkness de overwinning naar zich toe. Het duo eindigde op hun dressuurscore van -27,9, goed voor de winst.

