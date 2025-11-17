Jordy Wilken wint korte tweester in Le Pouget

Dit seizoen verliep al veelbelovend, maar in hun laatste wedstrijd van het seizoen kwamen ze écht tot scoren. In de korte tweester in het Franse Le Pouget trokken Jordy Wilken en de pas zevenjarige Diarado-zoon Darkness de overwinning naar zich toe. Het duo eindigde op hun dressuurscore van -27,9, goed voor de winst.
reed. Special Zwitserse score de van een Gratte Johner voor Johner alleen tweede ze achter Door terug echter In dressuurproef afsluitende parcours -26,1 moesten naar Muze) Mélody in de zich zakte naar dulden, I’m Cielle (v. winnende het een Peccau die Wilken. springfout de plaats, de
tweede onder Darkness Wilken waarna eveneens zadel. heeft ruin duo dressuurscore ze hun juni 1*-debuut, het waar en in een volgde veroverden finishten. voorjaar lange Hambach, tweester het augustus het op Duitse sinds werd plek In NK Wilken vierde meteen de het de al van pas Eind het -29,1 Jonge Paarden. op in het
Uitslag
Horses.nl Bron:
