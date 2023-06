Julia Krajewksi voor de derde keer Duits kampioene

In de korte vierster in Luhmühlen werd er afgelopen weekend ook gestreden om de Duitse titel. Julia Krajewski kreeg voor de derde keer in haar carrière de gouden medaille omgehangen. In een strijd die tot op het laatste moment spannend bleef, werd Christoph Wahler tweede, het brons ging naar Anna Lena Schaaf.

Krajewski nam na de dressuur en cross de eerste plaats in met Nickel 21 (v. Numero Uno) en stond tweede met haar andere paard Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero). In het afsluitende springparcours kreeg ze met Nickel 8,8 strafpunten, terwijl diens stalgenoot na een foutloze rit, net niet binnen de toegestane tijd, met 0,4 strafpunten over de finish kwam. Daarmee schoof Ero de Cantraie door naar de eerste plaats.

Zilver en brons

Christoper Wahler, vierde na de cross, reed met D’Accord 70 (v. Diarado) een foutloos springparcours en schoof daarmee door naar plaats twee. Anna Lena Schaaf en Fairytale 39 (v. Fidertanz) schoven dankzij 0,8 strafpunten in het springparcours door naar de vierde plaats, maar mochten het brons komen ophalen, omdat Krajewski met één paard in aanmerking kwam voor de medailles.

Uitslag.

Bron: Horses.nl