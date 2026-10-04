Julia Krajewski schrijft historie met derde Boekelo-zege, Groot-Brittannië wint landenwedstrijd

Petra Trommelen
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Julia Krajewski schrijft historie met derde Boekelo-zege, Groot-Brittannië wint landenwedstrijd featured image
Julia Krajewski met Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Julia Krajewski heeft voor de derde keer de Military Boekelo-Enschede gewonnen en schrijft daarmee historie. Nog nooit slaagde een ruiter of amazone erin de wedstrijd drie keer te winnen. Met Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) voegde ze alleen in de cross minimale tijdfouten toe aan haar dressuurscore van 23,9 strafpunten. Daarmee pakte ze opnieuw de overwinning. Katie Magee eindigde met Cushlas Indigo (v. Imperial Heights) als tweede. Lara de Liedekerke-Meier werd derde met Quintus (v. Diarado). De landenwedstrijd werd gewonnen door het vooraf als favoriet aangemerkte Groot-Brittannië. De Britten wonnen daarmee voor de vierde keer in de laatste zes edities. Nederland eindigde op de zesde plaats.


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