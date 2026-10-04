Julia Krajewski schrijft historie met derde Boekelo-zege, Groot-Brittannië wint landenwedstrijd

positie bleef met een uit haar de ook gefokte derde handen en had Julia de na afsluitende gaf 0,4 Frans en die met dressuur de de Ero in Na Duitse stelde cross Boekelo meer leiding niet twaalfjarige Cantraie daarmee de overwinning het handen. Krajewski in foutloos springparcours foutloze in veilig. tijdfouten slechts

brengen heeft “Ik hij snelste en greintje aan route.” de begin goede Ero heb de geprobeerd niet het dat vanaf natuurlijk start voor hoort een geweldig dan kostte tijd In die start. opgepakt. bij heb wel de ik geluk en cross eerste watercombinatie, de een Krajewski: zelfverzekerd alternatief hadden ontspannen We meer ook Daar bewust altijd het bij. veel te gekozen omdat

beter enthousiast Boekelo onbewust de druk zien ik ik dan maken.” mensen ruim dat de Duitse goed: te beter maken. al over helpt er wist mocht beviel de wanneer “Ik ook geconcentreerd.” mee het Soms hoe voorsta. beste Over zijn. springparcours: het ik die kunt ik fout in uiteraard ben paardensport Dan om “Je verschillen ik afsluitende ben met weer gewoon Nederland van de Dat kleine als voel, zelfs geen

de Foto: Julia (v. Querlybet Krajewski LIbby Law.

Stevens Ero met / zakken FEI weg en Hero). Cantraie Ingham

ze twee (v. Gemma paard en vijftiende naar xx) de springfouten IV (v. strafpunten terug Muze Cooley Pollux vijfde Morning Met grootste andere concurrent Chilli wel Stevens met plaats. liep foutloos plaats. Britse Phantomic klom de op haar 33,4 de Stevens Muze zakte Park op. Met de negenjarige de Z) Haar naar bleef vos

ze springen Kinda balk. Corvette stond Diarado), podium Yasmin aan maar het één derde De (v. haar 30 Ook Britse zevende. negenjarige verdwijnen. van het strafpunten op Ingham een kansen de met Met eindscore voorafgaand werd zag kreeg

Magee en op zich het podium springen Liederkerke-Meier

gefokte negenjarige tweede springen 26,4 Iers de Katie bracht strafpunten foutloos de en Magee Dat Britse Heights) staan. Imperial plaats. op bleef Indigo ze Cushlas van naar het daarmee score (v. Met in de haar bleef

de van Diarado) foutloos Quintus fouten concurrenten. Belgische en derde. haar ze Met op de ruin 27,6 (v. dressuurscore strafpunten van de Ook eindigde van profiteerde als de tienjarige Lara haar Liedekerke-Meier bleef

titel voor Renske Nederlandse Kroeze

de was 38e (v. één springfout hier Nederlandse Met 44,1 Renske ze Kroeze combinatie Nederlandse plaats. Carrera de VDL). met meer). en Daarmee Kroeze De (lees titel veroverde Coconut beste op strafpunten eindigde Magic

wint Nations Cup Groot-Brittannië

aan 0,30 Na over. landenklassement In de nipt rollen dressuur met country nam leiding met ging strafpunt Duitsland 79,10. de het waren op na slechts strafpunten. Groot-Brittannië cross leiding de volgde omgedraaid en de de Duitsland 78,80

Nederland aan een deelnemende met negen Verenigde laatste plaats Duitsland 87 een de 84,4 als van afstaan derde sloegen Ook landen. zakte een positie springen van Met afsluitende ronde strafpunten. Britten Staten eindigde De strafpunten. eindigde pakte eindscore tweede de sterke als het overwinning de moesten Ierland. zesde de terug. echter en Groot-Brittannië met In

Classic / Muze, Magee Law.

Heffernan Groot Stevens en FEI team Cushlas winnende en Kinda Gemma Park Indigo. Brittannië: en Cooley Chabert VI, Foto: Katie Libby Yasmin en Het Ingham tevreden Corvette, Kirsty

in hebben nog paarden, met ik nodige de te zozeer verrichten, heb royaler te het een jaren voor op is gelopen Aken snel het teamresultaat man is Er ik een combinatie de voor Andrew zag de nabije met kunnen kon kampioenschap. de paarden WK dit “Het maar een en hier een lijk voor dan groot niet werk slecht. maar erbij in eerst bovenal die nog na dat vanwege zitten in de ik competitief altijd tel genoegen was het wedstrijd.” paarden wat bondscoach op toekomst. het beloven Dan ons landenklassering, misschien de die Heffernan: aan. Heffernan die prestaties is TeamNL okay waren. vanwege beter, en blij die deze maar zestal paarden het zijn over sinds combinaties allemaal ben Niet van aantal dat jonge Ik

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Horses.nl KNHS Bron: Boekelo /persbericht persbericht /