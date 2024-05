Kans op Rolex-bonus verkeken voor Oliver Townend

De droom van de Rolex Grand Slam of Eventing is dit jaar voorbij voor Oliver Townend. De Britse ruiter heeft zijn paard Ballaghmor Class (v. Courage II) moeten terugtrekken voor de Badminton Horse Trials die vandaag beginnen.

De nummer één van de wereld won vorige maand de 5*-wedstrijd in Kentucky en vorig jaar de Burghley Horse Trials, dus was Townend van plan om een serieuze poging te wagen om de grote geldbonus te pakken te krijgen voor de ruiter die deze drie 5*-wedstrijden opeenvolgend kan winnen. Ballaghmor Class zou in Badminton als een van de favorieten van start zijn gegaan.

‘Absoluut ontdaan’

In een verklaring op zijn sociale media zegt Oliver Townend: ”Ik ben absoluut ontdaan dat ik Ballaghmor Class moet terugtrekken. Hij had eerder in het seizoen een abces en miste daardoor een aantal galoptrainingen. Vanochtend had hij zijn laatste galoptraining en met het 11,5 minuut lange cross-country parcours in combinatie met de waarschijnlijk zachte ondergrond hebben we niet het gevoel dat hij op dit moment zijn normale vijfsterren conditie heeft. Dit is de eerste keer in zijn carrière dat hij een vijfsterren misloopt.”

Van Tokio naar Parijs

De 17-jarige Ballaghmor Class won een gouden medaille voor Groot-Brittannië tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Townend gaat nu proberen zich met Ballaghmor Class te kwalificeren voor de Spelen in Parijs.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl