Kooremans en Pen Nederlandse sterkhouders na springen Bicton

Door het neerzetten van een foutloos springparcours in de korte 4* met de Diarado-zoon Crossborder Radar Love is Raf Kooremans opgeklommen naar een elfde plaats in het klassement en noteert daarmee nu het beste Nederlandse resultaat. Hetzelfde geldt voor Elaine Pen die met de zestienjarige merrie Divali (v. Cardento) nu op plaats dertien staat.