Krajewski’s Amande de B’Neville keert niet terug in de sport

Op Kerstavond heeft Julia Krajewski bekend gemaakt dat de sportieve carrière van Amande de B'Neville (Oscar des Fontaines x Elan de la Cour) er definitief op zit. De individueel Olympisch kampioene van Tokio 2021 had al langere tijd te kampen met een hoefprobleem, maar de blessure heeft zich tot dusver niet hersteld.

“Amande heeft in het dagelijks leven geen last van haar blessure, bestaat er een kans dat het verergerd als ze weer in competitieve training komt. Hoewel er ook een kleine kans bestaat dat het wel goed zijn gaan, hebben we (Krajewski en haar dierenarts Professor Dr. Bernd Heike, red.) besloten om het risico niet te nemen. Iedereen moet voor zichzelf de best mogelijke keuze proberen te maken en ik heb het gevoel dat Mandy me alles gegeven heeft. Ze is het meest fantastische paard geweest en heeft mijn dromen verwezenlijkt. Het is mijn grootste nachtmerrie als haar rentree mislukt en ik niet voor haar gekozen heb.”

Medailles

In een uiterst succesvolle carrière was het individuele goud op de Olympische Spelen in Tokio het absolute hoogtepunt. Daarnaast won de combinatie op de Wereldkampioenschapen in Pratoni del Vivaro teamgoud en individuelel zilver.

Bron: St. Georg/Instagram