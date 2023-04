Kristy Snepvangers wint lange tweester Oudkarspel

De 19-jarige Kristy Snepvangers heeft haar eerste internationale overwinning binnen. Op de North Holland Horse Trials reed de amazone met Gambler van Hc de Hoeve (v. Special D) naar de eerste plaats in de lange tweester. Tim Lips werd derde met Janeiro de la Croix Renard Z (v. Jenson van 't Meulenhof).

De tweede plaats ging naar de Belgische ruiter Jarno Debusschere met Star Connection FRH (v. Chacco-Blue).

Foutloze crosscountry

Snepvangers steeg zaterdag al van de derde dressuurscore naar de leiding in het tussenklassement, dankzij een foutloze cross. Zondag maakte ze het af door ook foutloos te blijven in het springparcours. Tim Lips reed ook een foutloze cross en had alleen een piepkleine tijdsoverschrijding in het springen.

Bergsma vierde

Splinter Bergsma werd vierde met Vigo Key SR Z (v. Vigo d Arsouilles) en voor Renske Kroeze en Tijn de Blaauw waren er een zesde en zevende plaats.

Hazeleger zesde in vierster

Stephan Hazeleger stond na de dressuur en de cross tweede met James Bond (v. Amy’s Boy), maar zag in het afsluitende springparcours helaas drie balken vallen. Hij werd uiteindelijk zesde in de korte vierster. De winst ging hier naar de Duitser Arne Bergendahl met Checkovich (v. Chequille). In de vierster kwam niemand zonder tijdfouten uit de cross en waren er maar enkele foutloze springrondjes.

