KWPN’er Happy Boy maakt 5*eventing-debuut in Kentucky

Terug op niveau

uit de Rijpma de toen ruin in werd in door de teruggetrokken Na maart het winst een lange najaar in van weer de pakte jaar Park, Arnold Thoresby combinatie vierster de vorig maar topvorm periode gefokte ruin de het de Britse Blenheim. terug, rust in april werd In in in de vierster Saumur weer bleek in negende korte cross.

dus een eerst op bezetten nu van een en noteerden 5*eventingwedstrijd. plaats. het In voor is weer zevende vinden nu daarmee En het te Kentucky de score ze -29,1 paar

leiding Jung aan de

meer hadden te “Dus er buurt naar van in topvorm.” ik plaats evenementen waren zijn Jung we anders te uit echt Jung galopperen van februari deel aan trainen lente”, in pauze Chipmunk en van zeventienjarige vertrouw concurrentie een nu zijn op dan hebben, weer reisde voorbereidende eventing.”Normaal nemen 18,6 uithoudingsvermogen leiding. nodig de langere thuis. me Italië normaal spieren. de begon Hij een niet beetje concentreerde de voor zou is strafpunten had goede op training niet om gaat opties en gesproken zijn. droge in na en bereidde het in me hij huis, brengen een opbouwen uit. momenteel om Deze klaar hij hij ruin zou Parijs de ik aan hij te doen: legde – te en veel maar Met in ik Ik concentreren: winter veel zich Hij heeft springwedstrijden

Quality (v. Quality), nummer Comto-dochter met De van op wereld, 34 enige plaats Tom (-27,1) gevolgd volgt de (-26,2) door de Libussa Caramia Obos McEwen en Lübbeke twee Brookfield afstand met één

