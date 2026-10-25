KWPN’er Jarillo (v. Dantos HBC) pakt opnieuw 5* Pau onder Tim Price

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Price: maar wordt alleen beter’ ‘Hij

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Drama in cross de

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Uitslag

Bron: Nation Horses.nl Eventing /

https://www.horses.nl/overige-disciplines/eventing/eventing-internationaal/paard-geeuthanaseerd-na-incident-tijdens-de-cross-van-5pau/