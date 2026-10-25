KWPN’er Jarillo (v. Dantos HBC) pakt opnieuw 5* Pau onder Tim Price

Mirjam Hommes
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KWPN’er Jarillo (v. Dantos HBC) pakt opnieuw 5* Pau onder Tim Price featured image
Tim Price met Jarillo Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De KWPN-gefokte Jarillo (Dantos HBC uit Fiorilla van Alicante HBC, fokker R. Vriend uit Odoorn) heeft onder de Nieuwzeelander Tim Price de vijfsterren eventingwedstrijd in het Franse Pau gewonnen. Price en Jarillo gingen aan de leiding na de crosscountry en wisten hun voorsprong te verzilveren met een foutloos springparcours. Het was de tweede keer op rij dat het duo deze prestigieuze eventingwedstrijd won.


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