Loïs Joosse vijfde in korte tweester Münster

Loïs Joosse is met Monash van de Groote Kamps vijfde geworden in de korte tweester voor ruiters van 25 of jonger. Na een achtste plaats in de dressuur klom ze met een foutloos springparcours op naar plek twee. Een paar tijdfouten in de cross resulteerden uiteindelijk in plaats vijf, op -37,8.

De winst in deze rubriek was voor Pia Sophie Schreiber met Cliemann (v. Carridam). Ook Sterre van Houte en Newton van de Vrendt waren in Münster. Zij werden zestiende, onder meer door wat tijdfouten in de cross.

Uitslag CCI2*S

Bron: Horses.nl