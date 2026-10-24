Maartje Siemons vierde in korte driester Kronenberg

de (v. Eventingpaarden. FRH amazone staan. goud Lara het de het korte van ze zevenjarigen WK De de ging haar week Leliehof met Tara 3). met Vorige bij overwinning Liedekerke-Meier Belgische bleef dressuurscore van nog op de Helios won in Jonge Herald BWP-merrie -27,6 op De naar driester

de bleef kwam de met tijd cross FRH zakte 0,4 leiding, toe vijfde totaalscore Daroca voor beste ze bij De een Diacontinus). dressuurscore in aan -24,3. Libussa (v. springen naam 6,4 maar voegde Lübbecke strafpunten Rioja dressuurscore amazone De tijd -31,1. naar haar de het met van plaats voor terug strafpunten Daarmee ze van Duitse de van aan door op

van eindigde (v. de een tweede als op Emir R) Giovanni Cooley de met kwam Rebound -29,0. daarmee De plaats. Australiër -30,4 Ier met Mail) die nipt op en eindigde. Harly (v. volgde Maartje Vassily voor bleef op met Lassos uit -30,5 Ugolotti De derde Hoy Andrew Siemons, met totaalscore Jaguar

vijf van in top De Liedekerke-Meier CCI4*S tweemaal ook

een wél Liedekerke-Meier een plaats beperkt dressuurscore. De podiumplaats strafpunten de Met kwam eindigde in pakte af negen een ze Vigo de In totaalscore van van op terug de binnen Ook vierster tweede cross zakte maar combinatie -28,8, combinatie het d’Arville de d’Arsouilles) kreeg trouwens d’Arville beste met Geen deze Hooney de tijd. Belgische met enkele springparcours bleef cross dressuurscore in van wel tot halfzus uit Het -41,8. duo strafpunten -29,5. vierde cross voor 6,4 een naar balk de wist leggen. tweede merrie de Lara foutloos ze de het noteerde schade op -39,9. door Daarmee de met balk met de Kiarado de maar in (v. een eindscore combinatie noteerde plaats de korte te in springparcours, Diarado) (v. amazone en tijd de

Summer springparcours -36,2. Korntawat in op (v. naar foutloos een twee combinatie eindscore met Song). voor Feliz slechts van een De Na ging en Samran Am’or cross kwam uit strafpunten de overwinning de tijd

de op een van het plaats. wedstrijd begon eindigde derde combinatie strafpunten 1,2 voor Google op bij met Watch Me) de slechts plaats strafpunten de met foutloze voor flinke Het Vervaecke van -40,2 (v. tijd klassement. een in een tijd Senne -38,8. Alsingen cross duo springen met de opmars Na KWPN-merrie een van en maakte met totaalscore het 0,4 de 25e dressuurscore

de L’Isle) 18e Quabri eindigde de Unlimited) met (v. Snepvangers Merel Blom-Hulsman met volgde Nasina 19. plaats. op Upper plaats op 6 (v. Kristy Nedlandic’s Class

ook in korte tweester overwinning Samran dichtbij

nog vindt B. combinaties is afgerond. A waarbij start aan Sectie tweester Nederlandse De A korte van sectie De sectie vandaag en veel in sectie verdeeld verschijnen. plaats, B werd de crosscountry morgen

dressuurscore, vierster plaats. zij die met op ging bleef l’O de Samran, uitkwam Margot) de die op De combinatie -29,1 -32,7. Deux (v. d’Ivraie). korte Korntawat De eerder Quinoto op op won, Woraphat Aa Bois Fil bleven Visavi Fiorano staan. overwinning Ook des Sittiju de B.Grimm de Lacs met van Landgenoot naar (v. tweede hun eindigde dressuurscore

derde Contendro) negende. VM totaalscore in van zij Boonzaaijer vierde op N-Sinadja plek Leeuwen van Janneke top pakte Met eveneens plaats. de Sarah Bos Dominique volgden de als en tien. met een en -41,4 (v. eindigde een

driester korte Uitslag

Uitslag korte vierster

Uitslag korte (deel A) tweester

Horses.nl Bron: