Maartje Siemons vierde in korte driester Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Maartje Siemons vierde in korte driester Kronenberg featured image
Maartje Siemons met Harly. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Paardenkrant.
Door Petra Trommelen

Maartje Siemons behaalde vandaag de vierde plaats in de korte driester op het Grandorse Eventing International in Kronenberg. Met Harly (v. Baltic VDL) bleef Siemons foutloos in zowel het springparcours als de cross en behield ze haar dressuurscore van -30,5. Ook in de korte tweester was er Nederlands succes. Sarah van Leeuwen eindigde met Cool Boy Evo Z (v. Cohinoor VDL) als derde met -33,6, terwijl Janneke Boonzaaijer met Moreno Grove (v. Herald 3) vierde werd met -33,8. Beide amazones sloten de wedstrijd af op hun dressuurscore.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant