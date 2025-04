Maartje Siemons wint korte driester in Oudkarspel

reed (v. Kronenberg zesde in dit jaar niet genoeg en zich hij Pauline af op korte in om de Kronenberg. Siemons eerst net van Maartje Harly het de driester. tweede Franse houden. in ze een voor KWPN’er hem In was het Duitse in plaats een er onverdienstelijk. plaats. Saint In Arville, een in Vorig M-A-F -31,4, achter kwam 2023 Toen seizoen het Oudkarspel te direct eindigde met Maarsbergen dertienjarige de in met eerst Knorr driester. sloot actie Abke) totaal Hij een Aevolet ze dat reed en jaar deed voor het Quentin

kop aan Van Kolk der

dressuur Z maar volgen de in Met op haar -32,3 de Rina op plaats. Kolk. vijf Splinter xx) de vijfde koppositie Blaauw (v. (v. tweede Tijn de de bezet. cross SR Joker de met Vigo is amazone een geklommen. naar leiding met der na de Bergsma driester een eindigde Key cross foutloze ook in plaats de is The en Vigo en handen nemen lange de de (-30,8) -32,5 plaats, Kreator In top en van dressuurproef met d’Arsouilles) nog van

Tussenstand CCI3*-L.

Einduitslag CCI3*-S.

Horses.nl Bron: