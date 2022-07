Mara van de Ven aan kop in dressuur CCI3*-S Jardy

Mara van de Ven is samen met haar Lexington van de Vinkenhof (Tangelo van de Zuuthoeve x Trevano xx) goed van start gegaan in de korte driester in Jardy. De amazone stuurde de elfjarige BWP-ruin naar 75,238%, wat haar op 24,8 strafpunten bracht. Daarmee staat ze na het eerste onderdeel bovenaan het klassement.

In dezelfde rubriek was er ook succes voor Claire van Riel en Willemina van der Goes-Petter. Van Riel en Condex (v. Codex One) staan met 27,0 strafpunten op de zesde plaats, Van der Goes-Petter en Ekino (v. Carthino Z) nemen met 28,2 strafpunten de tiende plaats in.

