Markus Fuchs nieuwe springtrainer Zwitsers eventingteam

Na het recente overlijden van Lesley McNaught heeft het Zwitsers eventingteam een nieuwe springtrainer gevonden in Markus Fuchs. De 68-jarige Fuchs zal per 1 februari 2024 de taak op zich nemen en blijft zeker aan tot de Olympische Spelen.

“Onze ruiters hebben veel van Lesley geleerd en zullen haar in hun hart meedragen. Nu moeten we verder en ik ben ervan overtuigd dat Markus erin zal slagen de combinaties uitstekend voor te bereiden op de Olympische Spelen”, reageert bondscoach Dominik Burger.

Staat van dienst

Markus Fuchs was zelf bijzonder succesvol in de springsport, vooral met de Zuidpool-zoon Tinka’s Boy. Hij nam deel aan vijf Olympische Spelen (met in 2000 teamzilver), zeven Europese Kampioenschappen (met in 1999 individueel zilver) en twee Wereldruiterspelen. In zeven Wereldbekerfinales belandde hij vier keer op het podium, waarvan één keer op de hoogste trede.

Teamspeler

“We kennen zijn kwaliteiten als ruiter en trainer en hij is een absolute teamspeler”, vertelt Evelyne Niklaus, sportmanager van de Zwitserse Hippische Federatie. “We zijn ervan overtuigd dat hij het pad dat hij met het eliteteam de voor de Olympische Spelen ingeslagen weg zal blijven volgen en de ruiters vooruit zal helpen in de sport.”

Bron: Swiss Equestrian/St. Georg