Maxime Karman blijft klassement NK Junioren aanvoeren

In Kronenberg werd vandaag de cross van de CCI2*-L verreden, tevens het NK voor Junioren. Maxime Karman stond na de dressuur aan de leiding en versterkte die positie in de cross. De amazone kwam zonder strafpunten aan de finish en reed daarmee een hele mooie foutloze cross. Niet alleen blijft ze daarmee het klassement van de Junioren aanvoeren maar klimt ze ook naar een tweede plaats in het algemeen klassement van de CCI2*-L.

Maxime Karman en Funi-Strona (v. Delemanga) blijven met hun foutloze cross op 29.8 strafpunten staan en hebben daarmee een marge van 1.2 op Leida Naber. Ook Naber reed een foutloze cross met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zoethoeve) en blijft daarmee op 31 strafpunten staan.

De top drie in het klassement van het NK is na de dressuur en de cross ongewijzigd. Ook Splinter Bergsma bleef met Vigo Key SR Z (v. Vigo D’Arsouilles) foutloos in de cross en blijft daarmee op het virtuele brons staan. Morgen is het afsluitende springen en weten we wie er met het goud naar huis gaat.

Tussenstand NK Junioren

Bron: Horses.nl