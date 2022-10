Maxime Karman Nederlands Kampioen Junioren, zilver voor Leida Naber en brons voor Splinter Bergsma

Maxime Karman heeft vandaag haar Nederlands kampioenschap eventing Junioren prachtig afgemaakt. Vanaf het eerste moment stond de amazone aan de leiding en deze heeft ze niet meer uit handen gegeven. Met een foutloos springparcours won Maxime Karman het goud. Het zilver ging naar Leida Naber, het brons was voor Splinter Bergsma.

Niet alleen is Maxime Karman de nieuwe Nederlands kampioen bij de Junioren, ook wist ze de CCI2*-L te winnen. In het zadel van Funi-Strona (v. Delemanga) reed ze een foutloze cross en een foutloos springparcours en voegde dus geen strafpunten toe aan haar dressuurscore van 29.8. Dit leverde Karman de dubbele overwinning op!

De top drie is na de dressuur ongewijzigd. Leida Naber kreeg met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zoethoeve) een fout in het afsluitende springparcours wat de totaalscore op 35.0 bracht. Dit was goed genoeg voor het zilver. Ook Splinter Bergsma kreeg een fout in het springparcours en eindigde met Vigo Key SR Z (v. Vigo D’Arsouilles) op een eindtotaal van 36.6 strafpunten. Hiermee won de combinatie het brons.

‘Kijken waar ik sta’

“Mijn paard heeft na het EK even rust gehad en daarna hebben we heel hard gewerkt. Ik werk en train nu bij Elaine Pen en dat bevalt heel goed. Dat zie je nu terug in het resultaat, dat is heel mooi om te zien”, vertelt de kersverse kampioene. “Mijn insteek om naar Kronenberg te gaan was om te zien hoe onze ontwikkeling in een wedstrijd uitpakt en te zien wat er verbeterd is. Ik was niet aan het focussen op het Nederlands kampioenschap. Maar na de eerste dag stond ik bovenaan en toen werd het toch wel serieus. Ik ben superblij met het kampioenschap.”

Copain-prijs

Op het podium kregen de ruiters ook de Copain-prijs uitgereikt. Sinds 2016 wordt deze prijs beschikbaar gesteld aan de prijswinnaars van het NK voor de eventingjeugd. De ruiters ontvingen een mooi geldbedrag, dat besteed kan worden aan verdere trainingen en lessen. Voor Maxime was er ook nog de bijbehorende wisseltrofee.

Uitslag NK Junioren

