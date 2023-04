Maxime Karman wint korte tweester Oudkarspel

Bij de eventingwedstrijd in Oudkarspel hebben Maxime Karman en Dupon (v. PhinPhin) de korte tweester gewonnen. Met een prachtig resultaat van 27,3 strafpunten (hun dressuurscore) kwam het duo aan de finish. Ook Florinoor Hoogland en Hontoni (v. Quasimodo Z) kwamen op hun dressuurscore aan de eindstreep. Met slechts 0,2 verschil werden zij tweede.

De derde plaats ging naar de Duitse Hanna Knüppel met Rock Me Baby OLD (v. Rock of Gibraltar) (-30,0). Vierde was opnieuw Karman, dit keer met Funi-Strona (v. Delamanga), op de dressuurscore van 32,7 en de vijfde plaats ging naar Renske Kroeze met Roxette Spm Ch (v. Sir obolensky) op 34,1. Ook zij bleef foutloos in zowel de crosscountry als het springparcours.

Korte driester

De korte driester werd gewonnen door de Hongaarse Noémi Viola Doerfer met Serengethi (v. Sir Donnerhall). Felix Vogg uit Zwitserland was hier tweede met Dao de l’Ocean(v. Kannan), nadat hij wat tijd verloor in de cross.

Hazeleger en Snepvanger goed onderweg

Ook in de andere rubrieken zijn de Nederlandse combinaties goed onderweg. In de korte vierster staat Stephan Hazeleger voorlopig tweede met James Bond (v. Amy’s Boy), na de dressuur en de cross. In de lange tweester gaat Kristy Snepvangers aan de leiding met Gambler van Hc de Hoeve. Splinter Bergsma is in deze rubriek vooralsnog tweede met Vigo Key SR Z (v. Vigo d Arsouilles). Deze twee rubrieken sluiten het weekend zondag af met het springparcours.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl