Merel Blom 12-de na dressuur in 4*S-wedstrijd Strzegom

Merel Blom is goed begonnen aan de 4-sterren S-wedstrijd in Strzegom. Op de Autumn Horse Show in Polen waren de verschillen in de dressuurproef klein. De Zweedse Katrin Norling was met 28,40 een klasse apart, maar de daaronder geplaatste combinaties doen weinig voor elkaar onder. Met 32,30 bezet Merel Blom de voorlopige 12-de plaats.