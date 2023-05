Merel Blom doet goede zaken in CCI3*-S Jardy

Merel Blom bracht in de dressuurproef van de korte driester in Jardy maar liefst vier paarden aan de start. Dat leverde haar na vandaag een vierde, zesde, elfde en twintigste plaats in de dik zeventig combinaties tellende rubriek op. Met Diego TH (v. Diarado) zette ze met 70,95% (29,1 strafpunten) het beste resultaat neer.

Met Chinuk R (v. Clarcon) neemt Blom met 29,3 strafpunten de zesde plaats in, met Lortero (v. Lord Z) staat ze op 30,8 strafpunten. De leiding na de dressuur is in handen van de Duitse Anna Lena Schaaf. Met de tweevoudig Wereldkampioen bij de Jonge Eventingpaarden, Lagona OLD (v. Lavagon), kreeg de amazone 76,31% voor haar proef. Dat brengt haar op 23,7 strafpunten. Met haar andere paard, de dressuurgefokte Fairytale (v. Fidertanz), neemt ze met 25,2 strafpunten ook nog eens de derde positie in.

Na de dressuur van de lange tweester gaat Pip van der Salm met Debby (v. Danone I) met 24,3 strafpunten aan kop. Deze merrie werd in 2021 nog Duits kampioen bij de young riders, toen nog met Anna Lena Schaaf in het zadel.

Uitslag na dressuur CCI3*-S.

Uitslag na dressuur CCI2*-L.

Bron: Horses.nl