Merel Blom en Killer Queen op weg naar goud op WK jonge eventingpaarden

Merel Blom-Hulsman gaat na de dressuur en de cross aan de leiding op het Wereldkampioenschap voor zesjarige eventingpaarden in Le Lion d'Angers. Met de door Morena Petersen in Duitsland gefokte Killer Queen (I'm Special de Muze x Calido I) scoorde Blom een fraaie 74,92% in de dressuur. Die dressuurscore van -25,1 staat nog steeds na de foutloze cross binnen de tijd! Kortom: Blom is op weg naar goud.