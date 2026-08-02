Merel Blom-Hulsman doet goede zaken in Strzegom

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Merel Blom-Hulsman doet goede zaken in Strzegom featured image
Merel Blom, hier met Civento. Foto: Jacquelien van Tartwijk.
Door Mirjam Hommes

Eventingamazone Merel Blom-Hulsman had dit weekend weer een vrachtwagen vol paarden meegenomen naar het Poolse eventingmekka Strzegom. Met alle paarden wist ze de rubrieken uit te rijden en met vijf van de zes pakte ze zelfs een top-10 klassering.

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