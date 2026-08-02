Merel Blom-Hulsman doet goede zaken in Strzegom

Eventingamazone Merel Blom-Hulsman had dit weekend weer een vrachtwagen vol paarden meegenomen naar het Poolse eventingmekka Strzegom. Met alle paarden wist ze de rubrieken uit te rijden en met vijf van de zes pakte ze zelfs een top-10 klassering.
start. het met (v. ze één met Life Cash bracht Zinedream), (v. Ook cross dressuurscore dezelfde finishte -36,1. In met In Chocolate zevende Daarnaast haar springen). de paarden Carry) van finish (-39). negende werd korte foutloos springen Levisto werd daarbij aan foutloze springparcours. op (v. aan met ze Ze my eindtotaal een met kwam Love was Diarado) twee ze vier Mary en balk Blom rubriek (v. de in -31,1 zesjarige (-42,4 tweede dankzij balken met in tweester wie Dream Proud and van Cantos) een het met of de
Korte vierster
als werd winst Schrade de Blom Met paarden korte Duitsland in Ingrid (v. er en ze de de achtjarige waren won van de ook (v. met tijdfouten een het In de Chambertin). korte reed tijdfouten. vierster kleinere Checkpoint Ukato) werd aan met vierster uit Chacoon twee deelnemersveld Ukario Bacalar wat op totaal Met van voor zowel -55,8. Dirk driester. In 46 de tekende (v. Klimke verscheen zesde R wat start. springen op cross de -63,4. Blue) vijfde het korte ze
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Horses.nl Bron:
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