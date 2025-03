Merel Blom-Hulsman pakt overwinning in korte tweester Luhmühlen

De korte tweester van het Duitse Luhmühlen is gewonnen door Merel Blom-Hulsman en de zevenjarige ruin Checkpoint 46, die pas zijn tweede internationale eventingwedstrijd liep. Na de dressuurproef namen Blom en de achtjarige Chacoon Blue-zoon de negende plaats in (-27,6). In het springparcours kregen ze 0.8 strafpunt voor tijd en in de cross voegden ze daar 1,2 strafpunten voor tijd aan toe, wat het duo op een totaal van -29,6 bracht.

In de korte driester (voor ruiters jonger dan 30) stuurde Gert Jan Heinen de veertienjarige hengst Goliath (v. Quality Time TN) naar de zesde plaats. Na de dressuurproef en het springen nam de Nederlander de eerste plek in, maar door zijn 5,2 strafpunten in de cross zakte Heinen naar de zesde plaats. Maartje van Riel bracht het in deze rubriek tot de elfde plaats met Eppo (v. Zavall VDL).

Senna van Houte zesde in andere 2*

De korte tweester was in een aantal groepen ingedeeld, met de topcombinaties bij elkaar in de groep waar Merel Blom won. Daarnaast waren er ook nog twee groepen voor nieuwe combinaties en minder ervaren ruiters. In de ene groep reed Senna van Houte de schimmelruin Calgary 92 (v. Connor) naar de zesde plaats. Na de dressuurproef stond de combinatie op een zeventiende plaats, maar door een foutloos springparcours en slechts 0,8 strafpunten in de cross werkten ze zich op in het klassement. Haar broer Kane van Houte werd tiende in de andere groep, met Guapo 29 (v. Gardez).

Uitslag CCI2*-S

Uitslag CCI3*-S (U30)

Uitslag CCI2*-S (KAT NC +D 1)

Uitslag CCI2*-S (KAT NC +D 2)

Bron: Horses.nl