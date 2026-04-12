Merel Blom-Hulsman succesvol in Strzegom: winst in korte driester

Petra Trommelen
Merel Blom- Hulsman met Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar mail) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voor Merel Blom-Hulsman begon drie weken geleden het outdoorseizoen op de Grandorse Horse Trials, waarna ze dit weekend in Strzegom opnieuw aan de start verscheen — met succes. Met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) schreef ze de korte driester op haar naam. Na de dressuur nam Blom-Hulsman met een score van -27,4 direct de leiding, een positie die ze het hele weekend vasthield. Zowel in de cross als in het springparcours bleef het duo foutloos, waarmee de overwinning overtuigend werd veiliggesteld.

Mogelijk ook interessant