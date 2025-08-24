Merel Blom-Hulsman tweemaal in de prijzen in Luhmühlen

Petra Trommelen
Merel Blom hier met Zohan W. Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Zowel in de korte tweester als de korte driester van Luhmühlen wist Merel Blom-Hulsman dit weekend in de prijzen te vallen. Met de zesjarige schimmelruin More Then a Feeling (v. Calido I) pakte de amazone de derde plaats in de korte tweester. In de korte driester stuurde ze de Unlimited-zoon Upper Class 6 naar een zevende plaats.

Zoals gebruikelijk in Duitsland was de korte tweester weer verdeeld over twee rubrieken, gebaseerd op leeftijd. Blom-Hulsman kreeg voor haar dressuurproef een score van -26,1 en ging daarmee aan de leiding. Door hun balk in het springparcours zakte het duo terug naar een vijfde plaats, maar met een foutloze cross binnen de toegestane tijd werkten ze zich terug naar de derde plaats.

Korte driester

In de korte driester begon Blom-Hulsman met -32,8 op een achttiende positie. Daar hoefde ze in de cross slechts 3,6 strafpunten voor tijd aan toe te voegen, wat haar uiteindelijk de zevende plaats bracht in het eindklassement.

Uitslag korte tweester
Uitslag korte driester

Bron: Horses.nl

