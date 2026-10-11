Merel Blom in de prijzen in korte 2* Bad Segeberg

Merel Blom-Hulsman had drie zesjarige paarden meegenomen naar de korte 2* in Bad Segeberg en met alle drie finishte ze in de top 10 van deze kleine internationale eventingwedstrijd. Met Chocolate (v. Cash and Carry) werd ze tweede. Ze begon met een dressuurscore in de middenmoot, -37,20, maar klom dankzij alleen wat tijdfouten in het springen en crossen op naar plaats twee. De eindscore voor Chocolate was -45,6.

Mirjam Hommes Door

Vlak daarachter finishte Love of my Life (v. Diarado) als derde, met -46,40 als eindtotaal. De merrie kreeg van twee juryleden 70%+ scores in de dressuur, maar had iets meer foutjes in het springen en crossen dan haar stalgenoot.

Ook met Proud Mary (v. Cantos) reed Blom-Hulsman de wedstrijd goed uit. Deze zesjarige had wel een hindernisfout in de cross. In de dressuur waren de juryleden het niet erg met elkaar eens over deze combinatie (62,5 – 70%).

De korte tweester werd gewonnen door de Duitse jeugdamazone Maria von Starck met Capriole 41.



Uitslag

Bron: Horses.nl