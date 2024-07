Merel Blom met 3 jonge paarden in top-10 Jardy, Brent Minnen derde in lange tweester

Merel Blom-Hulsman eindigde met maarliefst 3 paarden in de top-10 in de korte CCI2* voor jonge paarden in Jardy. De amazone werd vierde met Civento (Caretino x Ivento), zesde met Upper Class 6 en negende met Zohan W (Zirocco Blue x Levisto Z). Ook Brent Minnen zette een goed resultaat neer. Hij werd derde met de 10-jarige CK One (Haydn x Cardento) in de lange tweester.

Blom zette met Civento het beste Nederlandse resultaat neer in de rubriek voor 6-jarige paarden. De amazone scoorde 70.796% in de dressuur en bleef zowel in het springparcours als in de cross foutloos met de Caretino-nakomeling. Dit zorgde ervoor dat haar dressuurscore van 29.2 bleef staan, wat goed was voor de vierde plaats.

Upper Class 6 en Zohan W

De amazone uit Heerde stuurde ook Upper Class 6 foutloos rond in het springparcours én in de cross. Met een dressuurscore van 32.4 (67.613%) werd ze zevende. Blom – Hulsman begon sterk in de dressuur met haar derde paard in deze rubriek, de Zirroco Blue-nakomeling Zohan W. Ze lieten een percentage van 71.023 (29.0) op het scorebord verschijnen, maar moest 6 strafpunten laten noteren in het springparcours. Een foutloze cross bracht de combinatie op een totaal van 35.0 en de negende plaats.

Brent Minnen

In de CCI2*-L rubriek werd Brent Minnen derde met de Haydn-nakomeling CK One. Hij zette een score neer van 71.364% in de dressuur en bleef foutloos in het springparcours. De combinatie moest 0.4 strafpunten laten noteren in de cross, wat hun op een totaal van 29.0 bracht.

Uitslag CCIYH2*-S

Uitslag CCI2*-L

Bron: Horses.nl