Merel Blom vijfde in korte driester Jardy

Merel Blom heeft met Chinuk R (v. Clarcon) de korte driester in het Franse Jardy afgesloten met de vijfde prijs. Na de dressuurproef namen Blom en de achtjarige Holsteiner-ruin de zesde plaats in. In het springparcours kreeg ze 1,6 strafpunten en in de cross 4,4 strafpunten, wat haar op een totaal van 35,4 strafpunten bracht.

“Ondanks alle regen en modder op de laatste dag, had Chinuk een goed weekend in Jardy. Omdat hij wat ouder is dan de andere paarden, heb ik besloten hem in de cross te rijden. Jammer dat ik weer te langzaam was.. Dat zijn dure seconden, maar zo werkt de sport. Het is heel fijn om te voelen hoe bevestigd hij nu is op dit niveau. Hopelijk kunnen we de andere paarden binnenkort op een betere bodem ook laten crossen”, schrijft Blom op social media.

Van der Salm derde in CCI2*-L

In de lange tweester stuurde Pip van der Salm Debby (v. Danone I) naar de derde plaats. De amazone nam na de dressuurproef de eerste plaats in, maar kwam wegens een balk in het springparcours uit op 28,3 strafpunten en zakte daardoor twee plaatsen.

Uitslag CCI3*-S.

Uitslag CCI2*-L.

Bron: Horses.nl