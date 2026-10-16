Michael Jung en Andrew Hoy aan start bij Grandorse Eventing International

Michael Jung en Andrew Hoy behoren tot de internationale eventingruiters die van 22 tot en met 25 oktober aan de start komen bij Grandorse Eventing International in Kronenberg. De wedstrijd op het terrein van Equestrian Centre De Peelbergen en Grandorse trekt ruim 380 deelnemers. Ook de Belgische amazones Lara de Liedekerke-Meier en Karin Donckers zijn van de partij.

Jung, individueel Olympisch kampioen en wereldkampioen eventing, is een van de meest succesvolle evetingruiters. Ook de Australiër Andrew Hoy, meervoudig Olympisch medaillewinnaar, komt naar Kronenberg. Met De Liedekerke-Meier en Donckers staan daarnaast twee ervaren Belgische amazones op de deelnemerslijst.

Drie- en viersterrencross op zaterdag

De wedstrijd begint donderdag 22 oktober met dressuur en wordt vrijdag voortgezet. Op zaterdag 24 oktober staat de crosscountry van de viersterrenwedstrijd vanaf 9.00 uur op het programma, gevolgd door die van de driesterrenwedstrijd. De crosscountryparcoursen zijn ontworpen door de Poolse parcoursbouwer Marcin Konarski. Op het Grandorse-terrein maken onder meer natuurlijke hindernissen en watercomplexen deel uit van het parcours.

Zondag 25 oktober komen de deelnemers in de tweesterrenwedstrijd en de 1*-intro in actie met hun crosscountry.

Gratis toegang

Naast de crosscountry vinden er gedurende het weekend ook springonderdelen plaats bij De Peelbergen. De toegang voor publiek is alle vier de dagen gratis.

Grandorse Eventing International vindt plaats van 22 tot en met 25 oktober bij Equestrian Centre De Peelbergen en Grandorse, Schorfvenweg 3 in Kronenberg. Startlijsten en uitslagen zijn te vinden via Rechenstelle.

Bron: Persbericht Grandorse Eventing International