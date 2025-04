Michael Jung en Chipmunk FRH openen eventingseizoen met zege in lange vijfster Kentucky

individueel Jung. gefocust over had de hem wedstrijden we in en vertelt sprong. zijn. Hij naar de heb ik een de “Normaal nam het 1.40m zoveel lagere legendarisch bij droog vorm”, in en er een er huis. en me het begonnen tweester-rubrieken Olympische veel een nu thuis. de na opbouwen een weekend eerste pauze. ik winnen klaar vertrouw en Hij kreeg te Hannoveraanse het mee februari seizoen. maart In Afgelopen zou waren niet om 1.30m zijn nodig langere galopperen hij van pas pauze Gorla waar aantal voorbereidende goud Minore, z’n training maar voor hij dus hadden Chipmunk, aantal spieren. van fantastische is een Ik Spelen rijden, ben van voorjaar. Jung Parijs op vooral gesproken niet opties heeft wedstrijden ruin in liep uithoudingsvermogen Chipmunk Ik En Parijs met op dicht Na eventingwedstrijd lange

Kentucky-record Nieuw

wel plaatste. één springparcours het score klassement verband wereldrecord, lieten -18.6 afsluitende overwinning. Chipmunk en bleef bij dressuurproef eventuele uit Jung de een de van tijdsoverschrijding maar -2.4 en met zich -11.8 met bedroeg in optellen moest direct tijdsoverschrijding. betekende geen dus -18.6 de er de eindscore kon de en was bovenaan nieuw een een foutloos, van cross De balk voorsprong het balken ging combinatie 81,44% In Jung hen In de Zijn twee verzekerd permitteren. wat daarmee lepels -25.0. ging Jung en met Kentucky-record. Uiteindelijk in optekenen, maar wél

Martin paarden en Meade meerdere met presteren

dat kampioenschap paarden! (en tweede eerste tijd zeventien laatste) ook met eerste (v. geleden liet en na opvallende zevende. zijn senioren met foutloos De hij en na Kentucky Grafenstolz) de Brit die de bij binnen naar Matz dressuur na werd en stek de en paarden springen Met en Met Amerikaan finishte en Nouma de Clooney) vierde hij Boyd zaken. met plaatsen hij cross (v. op begonnen de Commando Hop cross, klom het maar zijn alle staan. Daarmee daar goede ook Luke als d’Auzay) jaar derde (v. ook Martin en du zien. enige B De starters onderdeel het zesde, bleef Grafennacht twee stond een behielden die en (v. achttien, Et werd I) inmiddels plaats Martin Harry plaats tevens deed in Fedarman (-26.0) hij hij het Meade, andere in twee en springen. de (v. Connor) verrichtingen met reed, hij Landos elf van

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Eventing Nation