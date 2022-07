Michael Jung met Highlighter ten val in CCI3*-S Schwaiganger

Michael Jung is gisteren in de korte 3* in Schwaiganger zwaar ten val gekomen met Highlighter (v. Natal). Het duo dat vorige maand het Duitse kampioenschap won, viel in de negende hindernis. Met Highlighter is alles goed en Jung liet zelf gisteravond via zijn vader Joachim Jung op Borgmans Blog weten dat er met hem ook niets ernstigs aan de hand is.

Volgens Joachim Jung zag de valpartij er ernstig uit en waren ze in eerste instantie bang dat het paard bovenop zijn ruiter terecht was gekomen, maar dat bleek niet het geval. Michael Jung, die na de valpartij bij bewustzijn en aanspreekbaar was, werd naar het ziekenhuis gebracht om nader onderzocht te worden en halverwege de avond kwam het bericht dat er in ieder geval niets gebroken was. “Natuurlijk doet bij Michael alles zeer nu, maar er is gelukkig niets ergs aan de hand en Highlighter is ok”, aldus Jungs vader over zijn zoon.

Bron: Bormans Blog/Buschreiter