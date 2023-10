Military Boekelo: Sanne de Jong beste Nederlandse na eerste dressuurdag

Op de eerste dag van de Military Boekelo-Enschede kwamen alle 47 ruiters in actie die deel uitmaken van het nationale team van hun land, dat behalve om de individuele overwinning ook om de zege in de landenwedstrijd strijdt. Beste Nederlandse was Sanne de Jong met Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale). Na deze eerste dressuurdag gaat Olympisch kampioene Julia Krajewski met Nickel 21 (v. Numero Uno) aan de leiding.

Olympisch kampioene Julia Krajewski, die de wedstrijd op Twentse bodem in 2018 op haar naam schreef, was met haar hengst Nickel 21 de beste van de eerste helft van de deelnemers in de dressuur. Met 23,6 strafpunten nam de Duitse amazone de leiding in het voorlopige klassement. Krajewski wordt daarin gevolgd door de Fransman Nicolas Touzaint, in 2006 winnaar van Boekelo, met Diabolo Menthe (v. Scareface de Mars) met 25,4 strafpunten. Derde is de Australiër Kevin McNab, tweede met het team van zijn land bij de Spelen van 2021 in Tokyo, met Miss Pepperpot (v. Peppermill). Hij heeft 25,5 strafpunten achter zijn naam heeft staan.

Julia Krajewski met Nickel. Foto: © Ashley Claus

Nederlandse teamleden

Van de vier Nederlandse teamleden bracht Sanne de Jong het er met haar merrie Global Faerlie Flashy het best af (31,9). Daarmee staat ze na de eerste dag op plek 22. Van de formatie van bondscoach Andrew Heffernan volgt Merel Blom-Hulsman met Vesuve d’ Aveyron (v. Jaguar Mail) op de 31ste positie als tweede (33,9) en regerend nationaal kampioene Janneker Boonzaaijer met I’m Special N (v. I Am Special de Muze) op de 34ste stek als derde (35,2). Althea Bleekman moest met Granncord (v. Grannex) als vierde genoegen nemen met een score van 38,0 strafpunt op de 47ste stek.

Individuele deelnemers

Op vrijdag rijden voor Nederland nog zeven individuele deelnemers de dressuurpiste binnen. Dan weten we ook wie er na de dressuur de leiding heeft in de strijd om het Nederlands Kampioenschap Eventing dat eveneens in Boekelo verreden wordt.

Nederland zevende

In het landenklassement is Nederland na de dressuur samen met Zweden gedeeld zevende met 101 strafpunten. De Duitsers leiden met 82,3 strafpunt, gevolgd door de Britten (84,9) en de Fransen (86,5). De onderlinge verschillen tussen de twaalf deelnemende landenteams zijn klein, waardoor er in de cross en het afsluitende springen voor het Nederlandse team nog volop mogelijkheden zijn om te stijgen in het landenklassement.

Bron: Persbericht / KNHS