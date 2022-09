N.O.P. legt eventingtalent Jersey MBF vast

In navolging van verschillende top dressuur- en springpaarden heeft de Stichting Nederlands Olympiade Paard het eventingtalent Jersey MBF (Fibonacci x Lansdowne) vastgelegd. De achtjarige merrie van Ad Verkerk uit Hoofddorp toont haar talenten onder het zadel van Sanne de Jong. Dit jaar leverde de combinatie al een belangrijke bijdrage aan de tweede plaats van TeamNL in de Nations Cup van Polen en recent werden ze individueel tweede in de 4* wedstrijd van Strzegom.

Met het vastleggen van Jersey MBF N.O.P. onderstreept de Stichting haar wens ook jonge paarden vast te leggen om toekomstige successen van TeamNL Paardensporters te ondersteunen.

Eventingtalent

Technisch directeur Iris Boelhouwer is blij met het vastleggen van het eventingtalent. “De merrie is pas acht jaar, maar heeft met Sanne de Jong al zeer veel potentie laten zien. In 2021 presteerde de combinatie zeer goed op het WK voor jonge eventingpaarden en dit jaar hebben ze die prestatielijn doorgezet op 4* niveau. Het is fantastisch dat eigenaren zo betrokken zijn bij de sport en deze verbinding aangaan voor de toekomst.”

Compleet paard

TeamNL bondscoach Andrew Heffernan vertelt over Jersey MBF N.O.P.: “Het is een compleet paard. De merrie heeft een fijn karakter, kan een goede dressuurproef lopen, doet het goed in de cross en is een heel fijn springpaard. Ze is natuurlijk nog jong en zal de tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen, maar al het nodige talent is aanwezig. Er zijn maar weinig achtjarigen die internationaal al zo mee kunnen doen.”

Jersey MBF N.O.P. is in eigendom van haar fokker Ad Verkerk van Meadowbrook Farms in Hoofddorp. Als vader staat de naar Amerika verkochte Carambole-zoon Fibonacci te boek. De moeder is een dochter van Wietvot, een hengst die in de internationale springsport bekend is onder de naam Lansdowne.

Potentiële teampaarden

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) spant zich al vele jaren in om potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL-ruiters. Eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te behouden voor Nederlandse ruiters. Het realiseren van afspraken met eigenaren van toppaarden is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met sportkoepel NOC*NSF.

OS Parijs

Eerder dit jaar werden Beauville Z N.O.P., Monaco N.O.P., Grandorado N.O.P. en Hermès N.O.P. vastgelegd door de Stichting N.O.P.. Binnenkort volgen ook de namen van de paradressuurpaarden die onder contract komen.

Alle genoemde paarden zijn vastgelegd met het oog op de Internationale kampioenschappen de komende jaren, waaronder hopelijk de Olympische Spelen in Parijs 2024.

