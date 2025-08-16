Nederland voorlopig derde na cross korte vierster in Arville

Jillian Giesen, Janneke Boonzaaijer, Florinoor Hoogland en Aliene Ruyter bleven vandaag foutloos in de cross van de korte vierster in Arville en daarmee is TeamNL opgeklommen naar de derde plek in de Nations Cup. Jillian Giesen finishte met Seattle Park xx (v. Reset xx) bovendien binnen de toegestane tijd en neemt in het individuele klassement de vijfde plaats in.

Na het eerste onderdeel, de dressuurproef, stond TeamNL met 99,8 strafpunten nog op de zesde plaats, maar dankzij de goede resultaten in de cross van alle vier de teamleden is het nu een voorlopig bronzen positie. Jillian Giesen staat nog op haar dressuurscore van -32,6, Boonzaaijer en ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) staan met -42,3 op plek 24, Hoogland en Hontoni (v. Quasimodo Z) volgen met -45,3 op plek 31 en Ruyter met Veloumani Tess LY (v. Joyau de Bloye) met -48,8 op 48. Dat betekent dat de score van Ruyter nu het streepresultaat is.

Amerikanen op dreef

De leiding is in handen van de Verenigde Staten (-95,1). Duitsland volgt op korte afstand (-96,9) op twee. Het gat met Nederland is iets groter (-120,2). Individueel gaat de Duitse Libussa Lübbeke met Caramia (v. Comte) aan kop met -30,8. Cosby Green, Lauren Nicholson en Caroline Pamucku, die allen deel uitmaken van het Amerikaanse team, nemen de tweede, derde en vierde plaats in beslag.

Tussenstand Nations Cup.

Tussenstand individueel.

Bron: Horses.nl