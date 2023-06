Nederland wint landenwedstrijd eventing Strzegom

Na een lastige periode lijkt het Nederlandse eventingteam de weg naar boven weer gevonden hebben. De oranjejassen reden zich zondagmiddag naar een prachtige overwinning in de landenwedstrijd van Strzegom. Sanne de Jong werd met Enjoy (v. Cartano) individueel vijfde, Janneke Boonzaaijer tekende met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) individueel zelfs voor de derde plaats.

Een goede tiende plek van Merel Blom met de achtjarige Chinuk R (v. Claron) betekende uiteindelijk een totaal van 133,8 strafpunten voor TeamNL. Dat was ruimschoots genoeg voor de winst. De als tweede geplaatste Amerikanen kwamen op 142,8 uit.

Niet eenvoudig

Nederland ging na de cross van zaterdag al aan de leiding, maar het afsluitende springparcours was niet gemakkelijk. Slechts vijf combinaties bleven daarin geheel foutloos. De paar balken die de Nederlanders moesten incasseren waren daarom niet al te ernstig voor het teamresultaat. De individuele winst was voor de Oostenrijkse Lea Siegl met Van Helsing P (v. Van Gogh).

Heffernan: ‘Niet verwacht’

“Ik ben hier heel erg blij mee. Het was een verrassing, want ik had niet verwacht hier te winnen”, vertelt Andrew Heffernan na afloop van de wedstrijd. Nederland begon met zes balken voorsprong op de Amerikanen aan het afsluitende springparcours. De dames wisten in hun oranje jassen de schade beperkt te houden. “Drie paarden in de top tien, dat is geweldig in zo’n groot deelnemersveld. Ik ben erg trots”, zegt de zichtbaar blije Heffernan. “Alle teamleden reden erg goed. Merels paard is pas acht jaar oud, zij hebben een fantastisch resultaat geboekt. Janneke en Sanne hebben zichzelf overtroffen met drie solide onderdelen. De wedstrijd was een mooie voorbereiding op het EK.”

Olympisch teamticket

Door de eerder behaalde vierde, vijfde en zesde plek staat Nederland nu op de tweede plaats in het tussenklassement van de FEI Nations Cup Eventing, achter België. Op de wedstrijdkalender staan nog vijf landenwedstrijden, waarvan de laatste wordt verreden in Boekelo. Winnaar van de FEI Nations Cup serie krijgt een teamticket voor de Olympische Spelen in Parijs. “We hebben een stap in de goede richting gezet. Met recentelijk de vierde plaats in Millstreet hadden we al een goede prestatie neergezet, met de overwinning hier in Polen zijn we op de goede weg. We hebben ook nog een kans op een olympisch ticket bij de Europese kampioenschappen. Zeker twee van de paarden die hier gelopen hebben zullen het EK lopen”, verwacht de positief gestemde bondscoach.

Uitslag Nations Cup:

Nederland – 133,8 Verenigde Staten – 142,8 België – 166,1

Uitslag korte 4* individueel:

Lea Siegle (Oost) – Van Helsing P (v. Van Gogh), 33,3 Caroline Pamukcu (USA) – HSH Blake (v. Tolan), 35,7 Janneke Boonzaaijer – ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel), 40,5

5. Sanne de Jong – Enjoy (v. Cartano), 43,8

10. Merel Blom-Hulsman – Chinuk R (v. Clarcon), 49,5

