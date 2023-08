Nederland wint zilver op European Cup Eventing in Segersjö

Het Nederlandse team van Chef the Mission René van der Loo heeft zilver gewonnen op de European Cup Eventing in het Zweedse Segersjö, de Europese kampioenschappen voor landelijke ruiters. Team België kreeg het goud omgehangen. Onze zuiderburen kwamen op een totaal van 274,47 strafpunten en scoorden daarmee nét iets beter dan Nederland met 274,71.

De European Cup is een teamcompetitie verreden over een korte driester. Elk land wordt vertegenwoordigd door teams van vier, vijf of zes combinaties. Het is ook een individuele wedstrijd, waar landen die niet vertegenwoordigd zijn door teams kunnen deelnemen met maximaal drie ruiters.

TeamNL

Sarah van Leeuwen zette met It Takes Two (v. Calvados) de beste prestatie neer. Zij eindigde met 50 strafpunten op de vijfde plaats, Maartje van Riel en Eppo (v. Zavall VDL) werden met 51,7 strafpunten zevende. Het team bestond verder uit Jan Mathijssen met Geronimo (v. Tangelo van de Zuuthoeve), Nina Hut met Carthageno (v. Cellthago Z), Tarik van Boggelen met Conquest (v. Canturano), Claire van Riel met Condex (v. Codex One) en Carolina Moesbergen met Falco (v. Astrello).

Uitslag individueel.

Uitslag teams.

Bron: Horses.nl