Nederlanders beginnen sterk aan CCI Kronenberg, Maxime Karman pakt leiding NK Junioren

In Kronenberg wordt deze week een hele rits aan internationale eventingwedstrijden verreden en de Nederlandse ruiters zijn sterk begonnen. In de CCI2*-L staat Maxime Hartman na de dressuur op de vierde plaats en pakt ze de leiding in het Nederlands kampioenschap Junioren. Ook in de andere rubrieken deden de Nederlanders goede zaken.

Maxime Karman pakt met Funi-Strona (v. Delemanga) de leiding in het klassement van het NK. Haar dressuurproef werd beoordeeld met 70.23% (29.8 strafpunten). Leida Naber staat met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zoethoeve) op het virtuele zilver (31.0). Splinter Bersgma en Vigo Key SR Z (v. Vigo D’Arsouilles) houden na de dressuur de derde plaats bezet (32.6).

Nederlanders sterk begonnen

In de korte 3* staat Sanne de Jong op een derde plaats. Zij kreeg met Captain Tiger Tilly (v. Grey Top) 32.5 strafpunten voor haar dressuurproef en bleef foutloos in het springen. Met haar foutloze parcours klom de Jong van de vijfde naar de derde plek. Tim Lips en Janeiro de la Croix Renard Z (v. Jenson van ’t Meulenhof) staan in de korte 2* eveneens op een derde plaats. De combinatie bleef foutloos in het springen en voegde daarmee geen strafpunten toe aan hun dressuur score van 30.9.

Renske Kroeze en Irma Peternella (v. Baltic) staan in deze rubriek vijfde en ook Laura Hoogeveen en Jeanette Chardon staan in de top tien (7e en 9e). Claire van Riel reed een goede dressuurproef in de lange 3* en staat met Condex (v. Codex ONe) voorlopig negende.

Maarse tweede in CCI1*

Justin Maarse is in de CCI1*-Intro tweede geworden. Maarse reed met Spiderman Xx (v. Bannaby) een goede dressuurproef wat 27.4 strafpunten opleverde. Zowel in het springen als in de cross bleef de combinatie foutloos en klom van de zesde naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl