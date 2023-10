Nederlands pony eventingteam tweede in Strzegom

Het Nederlands pony eventingteam heeft afgelopen weekend de tweede plaats behaald op de internationale wedstrijd in Strzegom. Duitsland ging er met de overwinning vandoor, team België eindigde op de derde plaats. Individueel zette debutante Bregje Lont het beste resultaat neer in de lange tweester. Zij werd met C'est Moi (v. Castle Rock) vijfde met 41,2 strafpunten.

Bregje Lont begon de lange tweester met een veertiende plaats in de dressuurproef, maar klom dankzij een foutloze cross binnen de toegestane tijd naar de vijfde plaats in het klassement. In het afsluitende springparcours kreeg ze 8 strafpunten, maar slaagde er desondanks in om haar vijfde plaats te behouden.

Caro Lize Wessels Boer en Koetsiershoeve Championesse (v. Merlijn van den Bisschop) eindigden op de achtste plaats. De amazone eindigde op een totaal van 43,9 strafpunten.

Uitslagen.

