Nederlandse eventers sterk onderweg in Strzegom

Een groot contigent Nederlandse eventingcombinaties was dit weekend afgereisd naar het Poolse Strzegom voor een internationale eventingwedstrijd op 2*, 3* en 4* niveau. Daaronder ook een aantal amazones met goede kansen op een teamplek voor Parijs deze zomer.

Boonzaaijer 7 en 11 in korte vierster

De korte vierster werd gereden door diverse Nederlandse longlist-combinaties, die in een aantal gevallen ook hun eerste wedstrijd van dit Olympische seizoen startten. Beste Nederlandse was Janneke Boonzaaijer met de topfitte 17-jarige ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Met een strafpuntentotaal van 37.8 kwam het duo als zevende aan de finish. Ze voegden aan hun dressuurscore van -33.4 alleen 4,4 strafpunten voor tijd in de crosscountry toe. Boonzaaijer werd bovendien elfde met haar andere longlistpaard: I’m Special N.O.P. (v. I’m Special de Muze). Ook met deze merrie bleef ze foutloos in het springen en voegde ze een beperkt aantal tijdfouten in de cross aan haar dressuurscore toe. Totaal: -42.1.

Sanne de Jong

De rubriek werd gewonnen door Zwitser Robin Godel met Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully), die slechts 2,8 tijdpuntjes aan zijn dressuurscore van 29.2 toevoegde. Andrew Hoy werd tweede en de Belgische Lara de Liedekerke – Meier eindigde op zowel plaats drie als plaats vijf in de korte vierster. Ook Sanne de Jong reed de korte vierster uit met haar paard Enjoy (v. Cartano) De amazone had de 17e dressuurscore en werd na 7,6 strafpunten voor tijd in de cross uiteindelijk 19e met een totaal van -46.1. Achter haar reden ook Elaine Pen, Maartje van Riel, Merel Blom-Hulsman, Adriaan Smeulders en Tim Lips de wedstrijd keurig uit, op enige afstand gevold door Puck Buijnsters, Jordy Wilken en Sarah van Leeuwen. De Jong trok Global Faerlie Flashy terug voor de cross.

Drie sterren

In de korte driester was Tijn de Blaauw de beste Nederlander. Met The Joker (v. Kreator XX) reed hij naar -38.5 en plaats acht. Sanne de Jong bracht in deze rubriek Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) aan de start; zij werden elfde met -39.2. Splinter Bergsma reed in de lange driester naar plaats zeven (-44.2) met Vigo Key Sr Z (v. Vigo d’Arsouilles).

Nick Ros tweede in CCI2*-S

In de korte tweester deden de Nederlandse combinaties het goed. Nick Ros was tweede met Ottello Z (v. Okidoki van ’t Gelutt Z ). Ros voegde slechts 1,6 strafpunt voor tijd toe aan zijn (tiende) dressuurscore en kwam uit op -34. Mathis Huisinga uit Duitsland won met Carlotta (v. Contendro I) de rubriek. De derde plaats ging wederom naar Nederland: Dennis Huits reed met Perseverance Luxery from Second Life Z (v. Levisto) dankzij een foutloze cross en een goede dressuurproef naar -35. Jantien Naber werd vijfde op ACSI Barnadown B Lucky (v. Ricardo), Lois Joosse was zesde met Duekrshoeve Perfect For Me (v. Spirit House) en Senna van Houte tekende met Calgary (v. Connor 48) voor plaats zeven.

Kane van Houte wint lange tweester

In de lange tweester ging de winst naar Kane van Houte met Guapo 29 (v. ). De Nederlander bleef Lara de Liedekerke-Meier uit België 2 punten voor, dankzij een foutloze cross en een foutloos springparcours. Ilonka Kluytmans werd in deze rubriek derde met Prince Canna en Anna Kok tekende voor plaats vier met Canna There He Is (v. Veron).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl