Nieuwe internationale eventingwedstrijd in Nederland: Eventing Flevoland

Er staat dit jaar een nieuwe internationale eventingwedstrijd op de agenda in Nederland: Eventing Flevoland van 18-20 juli aanstaande. Op de bodem van de vroegere Zuiderzee, zo’n vier meter onder zeeniveau, wordt deze nieuwe internationale eventingwedstrijd van één, twee, en drie sterren georganiseerd in het unieke Kuinderbos in Emmeloord.

Met ervaren en gepassioneerde paardenmensen in de organisatie en de bijzondere locatie en geschiedenis kan Eventing Flevoland zo maar eens uitgroeien tot een populaire eventingwedstrijd. “Dit is een parcours waar iedere eventingruiter van droomt,” laat parcoursbouwer Gerard Baauw weten. “Het is een bijzonder gevarieerd traject, met brede paden, natuurlijke hoogteverschillen en drie fraaie natuurlijke waterpartijen in een prachtige natuur.”

Uniek terrein

Bestuursvoorzitter Gert Naber is zeker niet minder enthousiast dan Baauw. Samen met zijn echtgenote, olympisch eventing amazone Alice Naber, is hij nauw betrokken bij de organisatie. “Eventing Flevoland is voor mij heel speciaal omdat ik een echte Flevolander ben, maar nog meer omdat het terrein van de cross uniek is. Een parcours als dat van Eventing Flevoland vind je nergens ter wereld.”

