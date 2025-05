Nina Hut beste Nederlandse in korte driester Orp Le Grand

In Orp le Grand is Nina Hut vijfde geworden met Carthageno (v. Chelltago Z) in de korte driester. Hut begon met een een score van -33,5 in de dressuur en liet vervolgens in het springparcours alle balken in de lepels liggen. Een paar tijdfouten in de cross resulteerde uiteindelijk in een vijfde plaats, op -43,1. Hut werd in het klassement opgevolgd door Renske Kroeze en Merel Blom-Hulsman.

Kroeze bleef in de dressuur nog voor op Hut (-32,9), maar de Lux Z-zoon Lux Like Cruise tikte één balk naar beneden bij het springen. In de cross bleef het duo wel foutloos en hoefde slechts wat tijdfouten bij hun score op te tellen. Ze eindigden op plaats zes met -45,3.

In het zadel van Ukario R (v. Unikato) volgde Blom-Hulsman op zeven. Na een matige dressuurproef (-39,9) wist ze zich door een foutloos springparcours én cross (8,4 tijdfouten) op te werken naar de top tien van het klassement (-48,3).

Korte tweester

In de korte tweester finishte Aliene Ruyter nog in de top 10. Na haar dressuurproef met Diaradus 3 (v. Diarado) stond ze op een score van -35,1. Ze voltooiden vervolgens het springparcours zonder fouten en in de cross kwamen er enkel wat tijdfouten bij, waardoor het duo op de zevende plaats eindigde (-41,5).

Kroeze derde in CCI1*-intro

Naast haar zesde plaats in de korte driester, wist Kroeze Dublin Pegeantry (v. Diamant de Semilly) naar een derde plaats te sturen in de éénster intro. In hun dressuurproef behaalden ze -32,5, door enkele tijdfouten in de cross finishten ze op -38,1.

Uitslag CCI3*S

Uitslag CCI2*S

Uitslag CCI1*-intro

Bron: Horses.nl