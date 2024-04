Observatie Strzegom verloopt goed voor Nederlandse eventingcombinaties

Over drie maanden bijten de eventingruiters het spits af op de Olympische Spelen in Parijs. In een nat, glad en winderig Strzegom vond afgelopen week de tweede observatiewedstrijd plaats; de eerste waarbij veel Nederlandse combinaties in actie kwamen. Dat verliep voor de meerderheid positief, met Janneke Boonzaaijer (zevende en elfde) als uitschieter.

Maar liefst negen combinaties van de longlist van zestien kwamen in de korte vierster in actie in Polen. Voor deze rubriek werd de cross verplaatst naar de zaterdagochtend, omdat die dag veel regen verwacht werd. “Dat was fijn, maar het was alsnog glad, zeker toen ik mijn tweede paard reed”, vertelt Janneke Boonzaaijer. “Maar dat is omgaan met de omstandigheden, dat hoort erbij. De opdracht die we meekregen was ‘competitief rijden’, dus dat heb ik gedaan. Wel met mijn hoofd erbij uiteraard.”

Lees meer over de observatiewedstrijd in Strzegom in de Paardenkrant nr. 17, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop