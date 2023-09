Oliver Townend en Ballaghmor Class naar tweede Burghley-zege

Zes jaar na hun eerste overwinning op de Burghley Horse Trials, hebben Oliver Townend en Ballaghmor Class afgelopen weekend voor de tweede keer de prestigieuze, lange vijfster gewonnen. De Brit en de zestienjarige Iers-gefokte Courage II-zoon stonden na de cross tweede, maar met 4 strafpunten in het afsluitende springparcours mochten ze uiteindelijk de hoofdprijs van 110.000 Britse pond (ruim 128.000 euro) in ontvangst komen nemen.

Ballaghmor Class won in 2017, op tienjarige leeftijd, voor het eerst de Burghley Horse Trials. “Ik ben ontzettend trots op dit paard. Natuurlijk heeft hij hier eerder gewonnen en hebben we daarna ook mooie resultaten behaald, maar vorig jaar liep het niet zo lekker. Gelukkig zijn we weer waar we moeten zijn”, vertelt Townend. Hij stond na de cross tweede, de leiding was in handen van Tim Price. Met 26,7 strafpunten tegenover 29 strafpunten kon één balk in het springparcours het klassement al door elkaar schudden.

Price zakt terug naar vier

Townend reed als één na laatste starter de ring binnen en was in het parcours verbaasd dat hij tot de laatste hindernis foutlos bleef. “Ik kon bijna niet geloven dat ik tot dat punt foutloos bleef. Mijn paard had nog geen balk aangeraakt en ik hoopte dat dit onze dag was.” De laatste hindernis ging eraf en de Brit verliet met 4 strafpunten de ring. Klassementsleider Tim Price kreeg met Vitali (v. Contender) 12 strafpunten in het springparcours. Townend schoof door naar de eerste plaats en Price zakte terug naar de vierde plaats.

Wederom topprestatie Doel en Galileo Nieuwmoed

Met David Doel op twee en Harry Maede kende Burghley een compleet Britse top drie. Voor David Doel en de Galileo Nieuwmoed (v. Carambole) was de tweede plaats een goede afsluiting van een al prachtig seizoen. De KWPN’er begon dit jaar met een tweede plaats in de korte driester van Kronenberg, won vervolgens de korte vierster in Kronenberg, werd achtste in de lange vijfster van Lexington en werd tweede in de korte vierster van Hartpury.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound