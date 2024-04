Oliver Townend wint zijn honderdste vijfsterren eventing

Oliver Townend reed afgelopen week zijn honderdste (!) vijfsterren eventing. Op CCI5*-L Lexington, Kentucky zette de huidige nummer een van van de Wereldranglijst deze recordrit om in zijn vierde Kentucky-overwinning. Met Cooley Rosalent (v. Valent) finishte hij op een totaal van 31,8 strafpunten en verwees de Olympisch zilveren Tom McEwen en regerend Wereldkampioene Yasmin Ingham naar de tweede en derde plaats.

Oliver Townend ontdekte de tienjarige Cooley Rosalent op vierjarige leeftijd. Haar moeder Ballaney Jewel xx won in Schotland meerdere steeple-chases. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots ik op dit paard ben”, reageert Townend. De merrie is in eigendom van Paul en Diana Ridgeon. “Paul heeft al 45 jaar lang eventingpaarden en hij heeft pasgeleden zijn 92e verjaardag gevierd. Dit is zijn eerste vijfsterren-winnaar. Bedankt Paul”, aldus Townend.

Top drie

Townend stond na de dressuurproef op de achtste plaats, maar klom dankzij een goede cross (0,4 strafpunten) op naar de derde plaats. Met een foutloos springparcours mocht hij uiteindelijk de hoofdprijs in ontvangst komen nemen. Tom McEwen en JL Dublin (v. Diarado) gingen na de eerste twee onderdelen aan de leiding, maar liepen in het springparcours tegen een balk en 1,2 strafpunten wegens tijdoverschrijding aan. Dat bracht hen op 33,8 strafpunten. Yasmin Ingham en Banzai du Loir (v. Nouma d’Auzay) eindigden derde met 35,6 strafpunten.

Bron: Horses.nl/St. Georg