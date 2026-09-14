Olympisch eventer Dan Jocelyn stopt na dertig jaar op topniveau

Dan Jocelyn heeft zijn carrière op het hoogste niveau van de eventingsport beëindigd. De 56-jarige Nieuw-Zeelander reed in zijn ruim dertigjarige loopbaan onder meer op de Olympische Spelen van Athene in 2004 en nam deel aan twee Wereldruiterspelen. Zijn laatste vijfsterrenwedstrijd reed hij in 2025 met Blackthorn Cruise tijdens Badminton.
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H&H Bron: Horses.nl/
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