Olympisch kampioen Marius overleden

Marius Voigt-Logistik (Condrieu xx x Laurin) is op 29-jarige leeftijd overleden. De Holsteiner won met de Duitser Hinrich Romeike in het zadel team- en individueel goud op de Olympische Spelen in 2008.

Marius werd gefokt door Hans-Werner Ritters en zijn zoon Jens, een vriend van Romeike. Romeike zag de ruin als jong paard op een fokkersmeeting van het Holsteiner Verband en wilde hem graag kopen, maar had het geld er toen niet voor. Een andere ruiter kocht de schimmel, maar viel er twee keer van af en Marius keerde terug naar de familie Ritters. Romeike nam de ruin vervolgens twee weken op proef, maar wist na drie dagen al dat Marius het paard voor hem was.

‘Hij bokte zomaar’

“Het was net een volbloed, met een groot hoofd en een heel vriendelijk karakter. Hij was altijd geïnteresseerd, hij had altijd z’n oortjes erop als er iets te doen was”, blikt Romeike terug. Maar ook Romeike, in het dagelijks leven werkzaam als tandarts en feitelijk een amateurruiter, werd er verschillende keren van af gebokt. “Hij bokte gewoon zomaar, omdat er een vogel voorbij vloog of zoiets. Volgens mij deed hij het niet om mij er persé af te krijgen. Hij kwam dan ook al snuffelend terug, alsof hij z’n excuus aan wilde bieden”, vertelt de ruiter aan Horse & Hound.

Eerste kampioenschappen

Romeike en Marius reden in 2003 hun eerste kampioenschap, de Europese Kampioenschappen. Daar eindigden ze op de vijftiende plaats. Het jaar daarop werden ze vijfde op de Spelen in Athene. Met het team zagen ze brons aan hun neus voorbij gaan, omdat Bettina Hoy twee keer de startlijn passeerde. In 2005 werden ze vervolgens achttiende op het EK in Blenheim en was er teambrons.

Dubbel goud

In 2006 volgde met het team goud op de Wereldruiterspelen in Aken en werd de combinatie individueel vijfde. In 2007 liep Marius een blessure op in de cross en kon het EK in Pratoni del Vivaro niet afronden. Het jaar daarna maakte hij op de Spelen in Hong Kong een fantastische comeback met zowel team- als individueel goud. Na de Spelen liep Marius een peesblessure op en werd niet meer voor de sport ingezet. In 2012 ging hij met officieel pensioen.

Bron: Horse & Hound