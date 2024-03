De eerste internationale eventingwedstrijd in Nederland, Outdoor Horst, trok vorige week een sterk deelnemersveld naar Kronenberg. Onder meer het Engelse team, dat er voor kwalificatie kwam, was aanwezig. Het vizier was voor velen sowieso op Parijs gericht, waarbij de Nederlandse dames Sanne de Jong en Janneke Boonzaaijer met hun troeven goed uit de startblokken kwamen en de longlist tot enige discussie leidde.