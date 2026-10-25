Paard geëuthanaseerd na incident tijdens de cross van 5*Pau

De cross van het CCI5* in Pau werd zaterdag overschaduwd door een tragisch incident. De twaalfjarige ruin Ego des Cabanes (v. Quel Homme de Hus), gereden door de Franse ruiter Luc Château, liep een ernstige verwonding op bij hindernis 9B. Het paard raakte met een voorbeen hard het B-element van de eerste watercombinatie, waarna Château direct afsteeg. Vanwege de ernst van de verwonding moest Ego des Cabanes worden geëuthanaseerd.
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tussenstand hier de Bekijk
EverythinghorseUK/ Eventing Nation Bron:
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