Paard geëuthanaseerd na incident tijdens de cross van 5*Pau

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leiding Price Tim crosscountry neemt na

Happy tweede de op de met (v. crosscountry. vierde met Dantos nam plaats. Time Señor Jarillo de Cooley Crocodillo Titelverdediger over tijd. Quality 5,2 Nieuw-Zeelander Tim ook Jonelle Tim Boy HBC) Price met (v. 48). bezet Connor voor leiding (v. Bubby plaats, Indoctro) Its Price de voor na volgt Upton met De (v. Time) KWPN-ruin noteerde de strafpunten Price

33 met keuring startlijst wedstrijd De wordt staan. springparcours, nog combinaties afgesloten vandaag en veterinaire de het de op waarvoor

tussenstand hier de Bekijk

EverythinghorseUK/ Eventing Nation Bron: