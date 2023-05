Pools eventingteam sleept kwalificatie voor Olympische Spelen in de wacht

Voor de ruiters uit FEI groep C was de internationale eventingwedstrijd in het Poolse Baborowko van afgelopen weekend een mogelijkheid om zich voor de Olympische Spelen van 2024 te kwalificeren. Gastland Polen slaagde er in om een felbegeerd ticket voor Parijs in de wacht te slepen.

Het team van bondscoach Andreas Dibowski ging in Baborowko voorbij hun twee concurrerende landen Hongarije en Tsjechië. Direct na de dressuur ging het Poolse team al aan de leiding en die koppositie hebben ze ook niet meer uit handen gegeven. Individueel won de Pool Jan Kaminski, zijn teamgenote Malgorzata Korycka werd derde.

“Dit is het resultaat van een zeer goede saamhorigheid en teamwerk. Ik heb direct aan het begin tegen de ruiters gezegd dat we foutloze rondes nodig hadden en het oké was om een paar strafpunten in verband met tijdsoverschrijding te krijgen”, aldus Dibowski.

Bron: St. Georg