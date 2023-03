Renske Kroeze lekker op dreef in Kronenberg

De korte tweester eventing in Kronenberg was dit weekend voor de Belgische routinier Lara de Liedekerke-Meier met Formidable 62 (v. For Edition). Tweede was Amanda Andersson uit Zweden met Jersey (v. Quaterback). Een knappe vierde plek was er voor Renske Kroeze met Kiriaantje (v. Harley VDL).

De Liedekerke bleef foutloos in de cross en het springparcours en eindigde de CCI2*-S op haar dressuurscore van 27,8. Ook Andersson liet niets aan haar dressuurscore van 28,5 toevoegen. Kroeze klom van de negende dressuurscore (31,1) op met alleen minuscule tijdfouten in het springparcours en de crosscountry. De Nederlandse finishte op 32,7 strafpunten.

CCI3*-S

In de korte driester ging de winst naar de Zweedse Amanda Staam met Corpoubet AT (v. Corporal VDL). Ze voegde slechts enkele tijdfouten in de cross aan haar winnende dressuurscore toe en kwam uit op 31,1 strafpunten. David Doel uit het Verenigd Koninkrijk kwam op de plaatsen twee en drie uit.

Intro

In de intro rubriek in Kronenberg was er ook nog een mooie vierde plaats voor Renske Kroeze met de zesjarige Magic Coconut. Het duo bleef geheel foutloos en eindigde op de dressuurscore van 31,9%. Vlak achter hen werd Jeanette Chardon vijfde met haar paard IJsbrand (v. Denzel van het Meulenhof). Ook Chardon bleef foutloos in springparcours en cross.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl