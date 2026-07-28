Renske Kroeze met negenjarige Magic Coconut vierde in eerste korte CCI4*

Renske Kroeze heeft al vele successen behaald met de nu negenjarige door Patrick Verbakel gefokte Magic Coconut (Carrera VDL x Coconut Grove xx). De ruin nam deel aan het Wereldkampioenschap voor zesjarigen, werd als zevenjarige tweede op het NK voor zevenjarigen en boekte de afgelopen tijd vele successen op 3*-niveau. Afgelopen weekend liep Magic Coconut in Hamm zijn eerste korte CCI4* en werd daarin direct vierde. Magic Coconut was het beste jonge paard (9 jaar en jonger) in de vierster en won daarmee ook de Dareta Stud Trophy for young horses. De derde plaats bij die ereprijs voor jonge paarden ging ook naar Nederland: de eveneens negenjarige Mont Blanc GBL werd onder Sterre van Houte 9e en was daarmee het op twee na beste jonge paard.
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Luxepositie
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Trainbaar
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Uitslag Hamm CCI4*
Horses.nl Bron:
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